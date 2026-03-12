VÍDEO | Zapeando ha descubierto al predicador más exaltado del mundo: "Aprovecha su sermón para hacer sus katas de karate"

El pastor Adrián Rodríguez no duda en gritar y hacer gestos exagerados mientras se dirige a todos aquellos que le siguen a través de sus redes sociales.

Zapeando ha descubierto al predicador más exaltado del mundo. Se encuentra en Puerto Rico y, como indica, irónica, María Gómez, "es un hombre muy tranquilo y sosegado".

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, el pastor Adrián Rodríguez comparte en sus redes sociales sermones en los que no duda en gritar y gesticular, de manera exagerada, para que su mensaje llegue a todos los que vean sus vídeos.

"El tío aprovecha su sermón para hacer sus katas de karate", señala Miki Nadal. "No os perdáis esto, por favor", afirma Dani Mateo, "hay muchos más vídeos de este predicador, que se llama 'El líder', y su palmero que es ese tipo que está al lado que es el mejor".

"Es como su discípulo", apunta Miki Nadal. "Lo vamos a seguir muy de cerca para alcanzar la paz de espíritu y echarnos unas risas buenas", indica el presentador de Zapeando.

