La experta en coaching Raquel Perera explica qué puede motivar a una persona a tener una pareja virtual, en vídeo

Hay muchas personas que ya están recurriendo a la Inteligencia Artificial para tener relaciones sentimentales. Lo hacen gracias a avatares generados a través de esta tecnología.

La Inteligencia Artificial es una tecnología que se ha integrado en nuestro día a día, pero ha llegado, incluso, hasta las relaciones personales. Ya existen personas que apuestan por tener una relación sentimental con avatares que han sido creados con IA. Pero ¿qué puede motivar a una persona a tener una pareja virtual? Para responder a esta cuestión, Zapeando cuenta con la experta en coaching Raquel Perera.

La coach indica que vivimos en una sociedad hiperconectada y, aunque se nos prometió que con las redes sociales estaríamos más conectados y nos sentiríamos menos solos, "realmente se ha reconocido que las redes sociales han contribuido a una epidemia de soledad".

Perera señala que una persona que decide tener una relación con una IA puede buscar "atención constante, una escucha sin juicio y una disponibilidad 24/7, algo que las relaciones humanas no siempre nos pueden ofrecer". "Otra de las razones que también pueden empujar a establecer una relación con la IA es esa ausencia de riesgo emocional", indica Raquel.

Raquel indica que, con la Inteligencia Artificial, "eliminan todo eso de golpe". Es decir, "no hay rechazo en el conflicto, no hay frustración y no hay ningún tipo de negociación emocional para llegar a un acuerdo". "Para algunas personas se vuelve, obviamente, el lugar emocional y el refugio más seguro", añade.

Otra de las cosas que pueden atraer de tener una relación sentimental con la IA es "el control sobre la relación". "Con la IA puedes modelar la personalidad, las respuestas, el comportamiento de tu pareja virtual", indica, "es como si editaras tu pareja perfecta". Perera indica que esto "da una ilusión de control total sobre la relación, algo que también es muy poco posible en un vínculo sano, real con un humano".

