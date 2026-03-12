Así reacciona Dani Mateo cuando Wyoming dice que le odia porque "es muy plasta": "Tienes más odio que pisos"

Tras ver el vídeo de Pedro Sánchez reflexionando sobre el odio, El Gran Wyoming bromea con Dani Mateo: "Ahora mismo solo te odio a ti, pero tú cuentas por varias docenas porque eres muy plasta".

Dani Mateo aparece en el plató de El Intermedio tras un análisis de El Gran Wyoming sobre José María Aznar relacionado con la guerra de Irán. "No sé por qué le tienes esa manía a Aznar", ironiza Dani Mateo, que destaca que le "invita a reflexionar": "¿Te das cuenta de las cosas feas que dices?, es por el odio".

"Te voy a invitar a ver a un chulazo invitándote a reflexionar, Pedro Sánchez", destaca Dani Mateo mientras enseña en el plató un vídeo en el que el presidente del Gobierno reflexiona: "¿A cuántas personas han odiado en su vida?, piénsenlo, ¿a una, a dos, a tres?".

Tras el vídeo de Sánchez, El Gran Wyoming bromea con Dani Mateo: "Ahora mismo solo te odio a ti, pero tú cuentas por varias docenas porque eres muy plasta". "Qué corazón más sucio tienes", contesta Dani Mateo, que afirma: "Tienes más odio que pisos". Un comentario que desata las risas de Sandra Sabatés, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

