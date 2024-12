Un estudio afirma que en Navidad aumentan las fracturas de pene: "Es lo que tiene pasarse las fiestas tocando la zambomba"

El texto afirma que durante las fiestas se disparan las prácticas sexuales arriesgadas. No te pierdas la reacción de los zapeadores a este estudio médico en el vídeo principal.

Dani Mateo comparte un curioso estudio que afirma que durante la Navidad "se multiplican las fracturas de pene". "Este chiste lo voy a hacer, aunque me cueste el puesto: es lo que tiene pasarse todas las fiestas tocando la zambomba", añade Dani. El presentador explica que esto se debe que las prácticas sexuales arriesgadas se disparan en estas fechas.

"¿Arriesgadas es coger el libro del 'Kamasutra'?", pregunta Isabel Forner, "no sé si he metido la pata". "Hay que se tradicional y no sucederían este tipo de cosas", advierte la zapeadora. "Eres tradicional todo el año y en Navidad la gente se pide ese segundo limoncello...", responde Dani.

Forner explica que no se imagina cómo es una fractura. Cristina Pedroche afirma que ella conoce alguna persona "que se rompía la cola queriendo porque dice que luego eso cogía más forma y podía hacer otro tipo de posturas". "Lo estoy pasando mal", comenta Isabel.