Estos son los cinco consejos de Zapeando para disfrutar de la Semana Santa

Zapeando decide compartir varios consejos para que todos los espectadores puedan disfrutar al máximo de la Semana Santa. Quique Peinado apunta a que, antes de conocer estos consejos, es necesario saber qué es la Semana Santa. Para ello, recurre a la definición de un niño. El pequeño explica que la Semana Santa "es una larga prolongación de vacaciones para que los niños puedan descansar un poco". "Claro, vacaciones para que los niños descansen", le da la razón María Gómez, "los padres no...".

El primer consejo, que da Maya Pixelskaya, va dedicado a aquellas personas que cuando ve un paso no es capaz de reprimir sus ganas de decirle algo bonito: "Si tiene un grito previsto, apréndete bien el nombre de Cristo". Y para ilustrar su consejo, la zapeadora comparte un vídeo en el que una mujer no es capaz de decir el nombre de protagonista del pasto y grita: "¡A ver si me sale!".

El segundo consejo es de María y explica cómo aguantar las largas esperas en la calle sin que el cuerpo pase factura: "Para salir de procesiones evita los atracones". La zapeadora comparte un vídeo en el que se puede escuchar un sonido sospecho mientras el paso procesiona, lo que provoca las risas de los asistentes. "Pero, hombre, espérate a que suenen los tambores...", afirma Quique Peinado.

Nacho García es el encargado de dar el tercer consejo, dedicado para aquellos que prefieren quedarse en casa en lugar de ir a ver procesiones: "Si vives en pleno bullicio ojo con ir al servicio". El zapeador recuerda un vídeo que se hizo viral debido a que se podía ver a un chico en el servicio mientras una procesión pasaba por su calle. "Iba a ver el trono pero no era ese", comenta Peinado.

El consejo de Dani es para los nazarenos ya que recorren las calles durante horas y pueden encontrarse situaciones delicadas: "Si sales en la parte de delante ponte chaleco reflectante". Y es un consejo que podrían haberse aplicado unos cofrades de Bilbao que casi son atropellados por un autobús. "Me vais a perdonar pero yo voy con los autobuses", comenta Nacho. "¿Qué les costaba ponerse un cono naranja de tráfico en la cabeza?", añade Maya.

El último consejo es de Quique y está dedicado a la gente que tiene mascota: "Si tu perro lo vive con pasión, hazle un hueco en el balcón". El zapeador muestra un vídeo en el que un vecino de Sanlúcar de Barrameda ha hecho dos agujeros en la tela que cubre su balcón para que sus dos perros puedan ver el paso de las procesiones. "Son tan cofrades que solo les falta arrancarse para cantar una saeta", afirma Quique.