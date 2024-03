Una niña afea la actitud de su padre en las redes sociales donde, según ella, intenta ir de guay y hacerse el joven pese a que para ella él ya es muy mayor con 37 años. "Es preocupante. Un tipo de 37 años queriéndose hacer que se las sabe todas, el papá joven, el que tiene buena facha", le espeta la pequeña.

El padre reconoce que le da mucha vergüenza escuchar estas palabras por parte de su hija y le reprende por fisgonear su Instagram: "No tendrías ni que mirarlo. Te voy a bloquear". Aunque esta le replica que tiene tres cuentas más y apunta que siempre está atenta a todo lo que hace y "si algo no me gusta, voy y te lo digo porque lo tienes que mejorar", se reafirma.

"Es preocupante que te quieras hacer el canchero, me da 'cringe'. Trata de ser un poquito más firme con tu vida. Todo el tiempo te estuviste manteniendo con gente de 20 años, pero no te adueñes de ese personaje porque das 'cringe'", expone ella, ante lo que Dani Mateo señala que "es mala pero es genial".