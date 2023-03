Se están celebrando semanas de la moda por todas partes y las celebrities no paran de sorprendernos con sus vestimentas. Pero si ha habido un look que ha llamado la atención en estos días ese ha sido el del minivestido. Lo ha llevado Penélope Cruz al desfile de Chanel, Antonella Roccuzzo al de Luis Vuitton y Ana de Armas. Pero, ¿cuál de ellas ha sabido defender mejor esta tendencia?

"¿Hay que decantarse por una de ellas?", reacciona Josie al verlas, que no puede evitar criticar el vestido que lleva Penélope Cruz: "Ha llegado a un punto y final y no voy a abrir heridas porque me duele este Chanel", espeta, y, como no quiere hacer sangre, prefiere no "entrar en temas capilares".

Por eso, y porque "es la única que se puede salvar de este trío", el estilista se decanta por Ana de Armas y su minivestido de color naranja suave combinado con blazer y botas negras altas. "Es la única que parece que va a divertirse a un front row y que te transmite que se lo ha currado", espeta. Puedes escuchar el veredicto de Josie al completo en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.