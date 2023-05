Gloria Serra ha visitado a Dani Martínez en su nuevo programa, 'Martínez y hermanos', donde dejó loco al presentador después de dar "la mejor respuesta que han dado nunca en ese programa", comenta Valeria Ros con sus compis de Zapeando.

"¿Cuál es tu comida favorita?", le preguntaba el anfitrión, y ella no dudó en responder: "Posiblemente los huevos en cualquier posición". Una afirmación que hizo que el plató estallara en una sonora carcajada al instante. "¿Perdona?", lograba decir Dani Martínez, entre risas.

"Me quiero morir, de verdad", espetaba Serra, que se llevaba las manos a la cara sin poder contener el ataque de risa que le dio en directo: "Qué se me habrá pasado por la cabeza". "De casi 150 invitados, de la única que habría dicho que no diría esto era de ella", aseguraba Dani Martínez. Puedes ver este momentazo en el vídeo principal de la noticia.