Los protagonistas del vídeo que muestra Quique Peinado en Zapeando son dos perros a los que su dueña decide asear juntos. Pero cuando ella se va, aprovechan para montarse un "jacuzzi" a base de flatulencias y es el bulldog francés quien consigue echar de la bañera a su compañero dámata por el mal olor de sus ventosidades.

"¡Cómo un animal tan pequeño puede llevar tanto mal en su cuerpo!", exclama Dani Mateo desencadenando las risas de sus compañeros, aunque Valeria Ros le da la razón, porque ella también ha tenido un perro de la misma raza.

Es en ese momento cuando el presentador de Zapeando recuerda una divertida anécdota que le sucedió con su bulldog francés: "Me lo traje en el avión, en una bolsita de cachorro". Como el animal era tan pequeño, todo el mundo le dejaba pasar: "Todo eran sonrisas hasta que despegó el avión y se puso nervioso", recuerda en el vídeo principal de la noticia, donde cuenta el 'terrible' desenlace de esta anécdota junto a su mascota. "No llevéis nunca a un perro pequeño en el avión", aconseja a sus compañeros de mesa. Dale al play y no te pierdas esta divertida anécdota de Dani Mateo con su bulldog francés.