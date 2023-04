"En Zapeando estamos muy preocupados por la lengua y somos los Pérez Reverte de la sobremesa", comenta Dani Mateo, que informa a sus compis de mesa que esta tarde toca hablar de "esas palabras que generan dudas porque damos por sentado que son correctas, pero no lo son o al revés".

Para ello, Maya Pixelskaya prepara un juego que consiste en decir si la palabra que ella pronuncia está admitida por el diccionario de la RAE o si solo es de uso popular y Dani Mateo, Miki Nadal, Iñaki Urrutia y María Gómez tienen que votar con unas paletas en las que aparece 'Sí' o 'No'.

Entre las palabras que Maya Pixelskaya muestra están 'eslomar', 'esparatrapo', 'entapizar', 'espatarrar' o 'descambiar'. A esta última la mesa no puede evitar reaccionar: "No debería", apunta Dani Mateo, e Iñaki Urrutia asegura que está admitida, aunque contra su "voluntad". Y tú, ¿sabes cuáles de estas palabras están aceptadas por la RAE y cuáles no?