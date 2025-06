Dani Mateo reacciona al extraño nombre que unos padres querían poner a su hija: "Como mote cariñoso la llamarán chupito"

Un empleado del Registro Civil de Venezuela se ha hecho viral gracias a los divertidos vídeos que sube a sus redes sociales compartiendo los nombres que escogen algunos padres para sus hijos. En '@elregistradorviral', que así se llama su cuenta, el hombre explica que una mujer llegó muy enfadada porque quería llamar a su hija Morccilla y alegaba que él no solía aprobar los nombres.

"¿Cómo le va a poner a la niña Morcilla?", se pregunta el registrador, "se ofendió, me dijo que era un irrespetuoso". "No nos precipitemos en juzgar, igual es que eran de Burgos", comenta Nacho García. Otro nombre que sorprendió al registrador fue 'Listerine'.

"Cuando me salen esos nombres que ellos creen que son anglosajones, les pido que me lo escriban", indica. Como señala Quique Peinado, otros padres buscan nombres que hacen referencia a sus "aficiones". Un ejemplo de ello fueron unos padres que, como explica el registrador, querían llamar a su hija Whiskymar.

"A mí me gusta mucho esa bebida", explicaba el padre. "Me parece fatal", afirma María Gómez, "esa criatura no podrá pronunciar su nombre hasta que cumpla 18". "Como mote cariñoso lo llamarán chupito", señala Dani Mateo. Pero, el nombre que más sorprendio al registrador fue el que querían poner a otra niña: "Dulce Hanal". La madre estaba muy molesta con él ya que le explicaba que la manera de pronunciar ese nombre no era como ella pensaba.