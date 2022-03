Dani Mateo se muestra muy indignado en el plató de Zapeando tras ver el bofetón de Will Smith a Chris Rock por la broma en referencia a la alopecia de su mujer Jada Pinket-Smith. "Will Smith se estaba riendo del chiste que les acababan de hacer a Javier Bardem y a Penélope Cruz", recuerda Dani Mateo, que se pregunta: "¿Si es a otro sí está justificado, pero a ti no?". "Se le va y casi me da más miedo el momento desde el asiento", afirma el presentador.

Además, de Dani Mateo, Lorena Castell, María Gómez, Quique Peinado y Miki Nadal analizan en este vídeo todo el momento. "Will comprende lo mal que se lo toma su mujer y parece que eso fue lo que provoca la reacción del actor que ya forma parte de la historia de esta gala"