Santi Alverú vuelve a Zapeando con una nueva entrega de su sección 'El día del espectador'. En esta ocasión, ha sido Manolín de Tarifa, Cádiz, quien se ha puesto en contacto con él para informarle del "cachondeíto" de la inteligencia artificial, que se la "Está liando" a los zapeadores: "Preguntadle al chat GPT por vosotros, vais a ver qué descojone. Acierta menos que yo a la primitiva", escribía.

Tras el aviso, el humorista le ha preguntado algunas curiosidades sobre Dani Mateo y, efectivamente, ha descubierto detalles que hasta él mismo desconocía, como que nació en "Madrid" o ha ganado "el concurso de monólogos 'El club de la comedia'".

A esto se suma, que Dani Mateo acaba de descubrir gracias a la información de la IA que "es un gran aficionado al deporte y, en particular al fútbol, siendo seguidor del Atlético de Madrid". "No has levantado una pesa en tu vida", espeta Valeria Ros entre risas al presentador, lo que provoca su reacción: "Ahora me tocas el brazo, que es acero para los barcos". Puedes ver este momentazo y las curiosidades que ha descubierto el Chat GPT sobre Dani Mateo en el vídeo principal de la noticia.