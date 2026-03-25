Dani Mateo analiza el 'Bodypump' a ritmo cofrade, la moda en Sevilla: "Pocos cuerpos había tan fit como el de Jesucristo"

Dani Mateo afirma que está bien "aunar religión y gimnasio" con la nueva moda en Sevilla, entrenar al ritmo de cofrade: "Sería el crossfit al que se apuntaría Isabel Forner", destaca Maya Pixelskaya.

Iñaki Urrutia enseña en el vídeo principal de esta noticia una "novedad" que ha llegado a los gimnasio "para aunar la pasión por el deporte con la pasión por Cristo": "Ir al gimnasio al ritmo de cofrada de Semana Santa".

Se trata del 'Bodypump' a ritmo cofrade. "Al final estás haciendo deporte al ritmo de las marchas que suenan en los pasos de Semana Santa", explica un joven en el vídeo, donde se puede ver cómo varias personas entrenan "las sentadillas" como su particular penitencia. Quienes lo han probado lo definen como algo especial. "Es un sentimiento preparatorio a la Semana Grande", explica el joven.

"A mí esto me encanta", destaca Maya Pixelskaya, que explica que "si quieren juntar las dos cosas de verdad deberían subir la apuesta" y hacer "abdominales con confesión": "Sería el crossfit al que se apuntaría Isabel Forner".

Por su parte, Dani Mateo afirma que está bien "aunar religión y gimnasio": "Pocos cuerpos tan fit como el de Jesucristo, que para la época era alucinante". "Qué cuerpo tan trabajado mientras los otros estaban hechos una ruina", asegura el presentador de Zapeando, que bromea: "No era Jesucristo, era Jesús Vázquez".