Alfonso Arús analiza el vídeo del documental de Melania Trump: "Es muy Georgina Rodríguez"

"Si me dices que es un documental de Georgina Rodríguez o de Victoria Beckham te lo compro", asegura Alfonso Arús al ver este vídeo del tráiler del documental de Melania Trump.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el tráiler del documental de Melania Trump. "Verá la luz le próximo 30 de enero", destaca la colaboradora de Aruser@s, que afirma que se trata de un documental "al más puro estilo Hollywood".

"Veo un documental muy Georgina Rodríguez", resalta Alfonso Arús en el plató de Aruser@, donde Angie Cárdenas destaca el zapato de tacón y "la voz sensual" de la primera dama de EEUU. "Si me dices que es un documental de Georgina Rodríguez o de Victoria Beckham te lo compro", asegura el presentador de Aruser@s.

"Parece un agente 007 con armas a los lados", afirma Tatiana Arús, que explica que en el documental "se muestra los 20 días previos a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos". El documental, que se estrenará el 30 de enero solo en cines de Estados Unidos, estará disponible en 240 países en Amazon Prime. Durante casi dos horas, el documental tratará de disipar la atención de los numerosos desplantes que ha protagonizado la pareja.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.