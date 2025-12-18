Ahora
Alfonso Arús analiza el vídeo del documental de Melania Trump: "Es muy Georgina Rodríguez"

Tráiler

Alfonso Arús analiza el vídeo del documental de Melania Trump: "Es muy Georgina Rodríguez"

"Si me dices que es un documental de Georgina Rodríguez o de Victoria Beckham te lo compro", asegura Alfonso Arús al ver este vídeo del tráiler del documental de Melania Trump.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia el tráiler del documental de Melania Trump. "Verá la luz le próximo 30 de enero", destaca la colaboradora de Aruser@s, que afirma que se trata de un documental "al más puro estilo Hollywood".

"Veo un documental muy Georgina Rodríguez", resalta Alfonso Arús en el plató de Aruser@, donde Angie Cárdenas destaca el zapato de tacón y "la voz sensual" de la primera dama de EEUU. "Si me dices que es un documental de Georgina Rodríguez o de Victoria Beckham te lo compro", asegura el presentador de Aruser@s.

"Parece un agente 007 con armas a los lados", afirma Tatiana Arús, que explica que en el documental "se muestra los 20 días previos a la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos". El documental, que se estrenará el 30 de enero solo en cines de Estados Unidos, estará disponible en 240 países en Amazon Prime. Durante casi dos horas, el documental tratará de disipar la atención de los numerosos desplantes que ha protagonizado la pareja.

Client Challenge

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge

Las 6 de laSexta

  1. Trump evita hablar de Venezuela en un discurso en el que exagera sus logros y culpa a Biden del mal estado de la economía
  2. Sumar insiste en cambiar el Gobierno y el programa, a días de la reunión con el PSOE: "Resistir es alimentar a Vox y morir sin dignidad"
  3. Fiscales progresistas promueven una campaña online de firmas a favor del indulto del García Ortiz
  4. Denuncian al jefe de redes de Vox por agresión sexual a un menor que colaboraba con el partido y Revuelta
  5. Los Mossos y la Guardia Civil registran el laboratorio IRTA-CReSA, investigado por el origen del brote de la peste porcina
  6. La autopsia revela que Rob y Michele Reiner murieron por "heridas por objetos cortantes"