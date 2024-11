Este fin de semana se han celebrado los Governors Awards en Los Angeles. A la gala acudió lo más granado del panorama cinematográfico mundial: desde Angelina Jolie a Jennifer Lawrence, que presumió de embarazo. España también tuvo representación con Pedro Almodóvar o la actriz Karla Sofía Gascón.

Pero lo más comentado, como apunta Quique Peinado, no han sido los looks de los asistentes sino "de lo joven que está Demi Moore". La actriz no es la única que luce más joven. El zapeador pone otros ejemplos como Christina Aguilera o Lindsay Lohan. Cristina Pedroche cree que estos rejuvenecimientos se deben a "cosas extrañas que en Europa todavía no se pueden hacer".

"Hablan de primero pises", desvela Cristina, "que el bebé según nace el primer pis te lo tienes que dar en la cara". "Benditas arrugas...", afirma María Gómez al conocer esta supuesta técnica, "a mí que me mee un chiquillo en la cara...no".