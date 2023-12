Una de las tradiciones de Dabiz Muñoz, desde que Cristina Pedroche es la encargada de despedir el año, es ponerse el vestido de las campanadas de la zapeadora y compartir una imagen para que todos puedan disfrutar de la divertida fotografía. Pero, ¿seguirá el cocinero cumpliendo con la tradición?

Cristina visitó el plato de 'Y ahora Sonsoles' junto con Alberto Chicote para hablar sobre las campanadas y, en la entrevista, Pedroche comentó que, por primera vez, su marido no se lo iba a poder poner. Ares Teixidó ha preguntado a Josie el porqué de este hecho para, de nuevo, intentar descubrir algún detalle del traje. "Año tras año no se ha puesto el vestido tal y como se lo ha puesto Pedroche el año anterior", apunta el estilista, sin aportar más detalles sobre por qué no podrá hacerse la viral foto.

Pedroche ha contado cómo surgió que Dabiz se pusiera sus vestidos: "Todo comenzó como una broma que finalmente se convirtió en una tradición". En años anteriores hemos podido ver al chef con los diferentes estilismos que ha lucido la vallecana: desde el mono con transparencias de Pronovias hasta la pieza de Manuel Piña. Un imagen que, año tras año, ha logrado viralizarse al igual que su mujer se hace viral por el outfit escogido para dar la bienvenida al nuevo año.