Quedan pocos días para conocer el vestido que llevará Cristina Pedroche para las campanadas de 2023 en Antena 3. La zapeadora ha publicado dos vídeos en los que se la ve completamente desnuda: primero en un bosque y después corriendo por Madrid hasta llegar a a la Puerta del Sol.

A pesar de que, según ha explicado, en esos vídeo da muchas pistas, el resto de zapeadores han decidido someterla a un tercer grado para descubrir algún dato más sobre su look. Como ha explicado Pedroche, ante la pregunta de Quique Peinado, el vestido escogido ha sido el más difícil de elaborar ya que es efímero. Por primera vez, además, el vestido no será el mismo que se podrá ver en las fotos previas que se hacen. Al dar este detalle, la zapeadora ha afirmado que, quizá, estaba metiendo en un lío contando esto.

Por otro lado, Valeria Ros ha querido conocer el peinado que llevará Cristina. "En una escala del 0 al 10, siendo cero calva y diez melena, ¿en qué numero vas a estar este año?", ha preguntado. Pedroche, a pesar de que ha vuelto a afirmar que estaba "diciendo demasiado" ha escogido el diez, así que, aparentemente, llevará el pelo suelto.

Por último, Ares Teixidó ha querido saber en qué contenedor debería reciclar el vestido. Cristina, bastante misteriosa, ha afirmado que no se puede reciclar y que, quizá, el vestido "no es una cosa física, no se puede tirar a un contenedor". Además, ha hecho un apunte que ha revolucionado al resto de zapeadores: "¿A ver si voy a dar las campanadas desde mi casa y lo que vais a ver es otra cosa...?".

Todos los apuntes de Cristina han dejado al resto de zapeadores con más dudas que certezas. Al igual que los espectadores, deberán esperar a la noche del 31 de diciembre para saber cómo será el vestido.