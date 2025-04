Cristina Pardo entrevista a una mujer que ha estado presente en dos muertes papales: "Hay satánicos que la quieren canonizar"

Cristina Pardo se ha trasladado hasta la Ciudad del Vaticano tras el anuncio del fallecimiento del papa Francisco. La presentadora de laSexta charló con varias personas que habían acudido a la plaza de San Pedro tras la noticia y, entre ellas, puedo hablar con Inma, una mujer de Murcia que tenía una curiosa particularidad. Como explica Nacho García: "Es un poquito gafe para los papas".

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Cristina explica que la muerte del sumo pontífice, a Inma, "le ha pillado, casualmente, en Roma". "Pero, es que no es la primera vez que pasaba por Roma y se murió un papa", añade la periodista. "No, desgraciadamente, no", contesta Inma.

"Es la segunda vez", aclara la turista murciana, "también estuve presente en el fallecimiento del papa Juan Pablo II". "Iba a decir, Inma, que igual el siguiente papa... si se entera de que vas a volver a Roma igual dice 'Inma que no venga'", responde Cristina, irónica. "Yo no vuelvo a Roma", afirma la turista.

"Mucha risa pero, Inma lleva dos de dos", comenta María Gómez, "hay sectas satánicas que la quieren canonizar". "A Inma le tienen ya más miedo que al gato aquel del hospital", añade Dani Mateo.