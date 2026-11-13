Cristiano Ronaldo tendrá su propia serie y Alberto Rey opina: "No hay nada más que le guste que hacer de sí mismo"

El futbolista Cristiano Ronaldo anuncia su primera serie de televisión, 'Days 1', en la que es productor y actor a la vez. Alberto Rey, colaborador experto en cine, no espera que el futbolista sea un gran intérprete.

CR7 ha comenzado el rodaje de su serie de televisión: 'Día 1'. El futbolista se estrena como actor y productor en una serie en la que en Zapeando intuyen que él será el protagonista.

"Tiene pinta que actuará haciendo de sí mismo, no hay más que le guste a Ronaldo que hacer de sí mismo", comenta Alberto Rey.

A pesar de que Cristiano se ha unido a grandes actores y a un gran director, nuestro experto en cine confiesa que para engancharse a esta serie "tendría que tener un capítulo dedicado Georgina y a su relación con los ibéricos".

¿Será Cristiano Ronaldo la primera persona en ganar el Balón de Oro y el Globo de Oro?

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