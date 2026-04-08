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El emérito vuelve a España

"Cómo saldría eso": Juan Sanguino reacciona en vídeo al 'menú' de la cena del rey Juan Carlos con Carlos Herrera en Sevilla

Juan Sanguino analiza la jornada del rey Juan Carlos en su visita a Sevilla durante la Semana Santa. Desayuno con Alfonso Guerra, comida en un club de hípica y tarde de toros. Un plan que, según él, "huele fuerte, a cerrado".

Juan Sanguino reacciona al 'menú' de la cena del rey Juan Carlos con Carlos Herrera en Sevilla

El rey emérito ha sido protagonista de la Semana Santa sevillana y de las portadas de la prensa rosa. En esta última visita a España, el rey Juan Carlos se reencontraba con sus nietos Froilán y Victoria Federica, que según Juan Sanguino "ya va con su novio como si fuera uno más".

En Sevilla, Juan Carlos I desayunó con Alfonso Guerra, comió con unos amigos en un club de hípica y luego se fue a los toros. Una jornada que, para Sanguino, "huele fuerte, a cerrado".

En la plaza de toros se hizo la foto viral con los toreros en la sala de la Maestranza y, después, se fue a cenar a casa de su amigo Carlos Herrera, donde comió ajoblanco, bacalao, torrijas, jamón y sobrasada. "Cómo saldría eso", apunta el experto en prensa del corazón.

El monarca ahora hará una parada en Cascais y después viajará a París para recibir un premio por su libro, que según Sanguino "ha pasado un poco desapercibido" en España.

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