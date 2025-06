¿Cómo se quitan las garrapatas? Estas son las recomendaciones del veterinario Víctor Algra

Con el aumento de las temperaturas aumenta el riesgo de que nuestros perros o gatos sufran las picaduras de las garrapatas. No te pierdas los consejos del experto para evitarlas y, sobre todo, saber cómo retirar este parásito.

Uno de los problemas más comunes que sufren nuestras mascotas con la llegada del verano son las garrapatas. El veterinario Víctor Algra indica que es necesario actuar de manera preventiva para que no se enganchen a nuestro perro o gato. "Es muy importante porque las garrapatas pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis, la anaplasmosis o la enfermedad de Lyme", expone Víctor.

El veterinario indica que existen productos como collares antiparasitarios, pipetas o comprimidos orales. "Va a ser el veterinario el que diga cuál es el más adecuado", apunta el experto. Algra aconseja que, al volver de un paseo por el campo, es necesario revisar al animal para ver si ha vuelto a casa con alguno de estos parásitos. "Cuanto menos tiempo estén enganchadas menos posibilidades de que transmitan enfermedades", indica.

Algra, además, explica cuál es la mejor manera de retirar una garrapata que se haya adosado a nuestra mascota. Dice que es necesario utilizar unas pinzas para ello. "Tenemos de diferentes tipos pero, vamos a intentar que sean de punta fina y redondeada", indica. El veterinario expone que debe cogerse la garrapata firmemente en dirección de la picadura y muy cerca de la piel.

"Sin espachurrar, vamos a ir, poco a poco, extrayendo hacia fuera y lentamente, y en dirección de la picadura, de forma constante y sin tirones", indica. Esto permite que salga y la cabeza no se quede dentro. Víctor aconseja, además, hablar con nuestro veterinario por si fuera necesario hacer algún tipo de análisis y descartar problemas asociados.

Víctor también comparte qué no se debe hacer a la hora de retirar estos parásitos. El veterinario indica que, por ejemplo, no se deben dar vueltas al parásito ya que hay riesgo de que se quede la cabeza enganchada. "Tampoco vamos a utilizar aceite, alcohol o vaselina porque estos productos no son efectivos y pueden empeorar las cosas", apunta.