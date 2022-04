A veces los bailes de Tik Tok puede resultar peligrosos y si no que se lo digan a esta joven que se ha convertido "en el último fenómeno" de la red social después de darse un golpe contra la cama. "Estaba intentando hacer un bailecito y, sin pretenderlo, ha creado un nuevo challenge musical", comenta Dani Mateo a sus compañeros.

"Todo comenzó cuando la joven Katy se preparaba para bailar", explica María Gómez a sus compañeros antes de mostrarles el vídeo. A pesar de que a esta mujer no le hizo "ninguna gracia", lo cierto es que los usuarios de Tik Tok se han "puesto creativos" y han aprovechado el viral con el "gritito de la chica" para incluirlo dentro de canciones tan míticas como 'Oops!... I Did It Again', de Britney Spears, o la meliodía de Harry Potter, entre muchos otros. Dale al play para ver el resultado final de estas canciones con su 'modificación'.