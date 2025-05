Un camión tiene un accidente en Huelva y deja la carretera llena de jamones: "¿No podemos parar y coger uno?"

Unos jovenes se han visto sorprendidos por el accidente de un camión mientras recorrían una carretera de Huelva. Como adelanta Iñaki Urrutia, el suceso ha dejado "unas imágenes de impacto". El vehículo vio como toda su carga quedaba desperdigada por el asfalto pero, lo llamativo, era lo que transportaba.

"Cuando veáis de qué se trataba se os van a saltar las lágrimas", adelanta el zapeador. Como se puede ver en las imágenes, compartidas por los jóvenes en sus redes sociales, el asfalto está cubierto de jamones. "¿Son jamones?", pregunta uno de ellos. "¿No podemos parar y coger uno?", pregunta otra, cuando su acompañante confirma que lo son.

"Si al lado pincha la furgoneta de un panadería y alguien lleva tomates... ¡sería el mejor atasco del mundo!", afirma Cristina Pedroche. "Pero, ¿cómo me ponéis estas imágenes? Esto no lo puedo ver", se 'lamenta' Dani Mateo. "Tendríamos que haber avisado de la dureza de estas imágenes", le da la razón Maya Pixelskaya.

"Para los amantes del jamón y para las que estamos embarazadas", añade Cristina. "Estamos pixelando cualquier mierda y, ¿esto no lo 'pixeláis'?", afirma Dani. "Si no los quieren que me los manden", comparte Pedroche.