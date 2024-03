Zapeando sale a la calle para conocer la opinión de los británicos de nuestro país tras las últimas noticias en torno a la ausencia de Kate Middleton. Su 'desaparición' sigue generando las teorías más rocambolescas, especialmente tras la publicación de unas imágenes en las que se puede ver a la princesa de Gales comprando en un mercado junto a su marido.

Un chico, ante la pregunta del reportero, afirma que no tiene muy en cuenta las noticias en torno a Kate Middleton. Otra pareja considera que las noticias que se han publicado son totalmente exageradas y que es la prensa la que ha sacado todo de contexto. Una opinión que comparte otra chica que, según afirma, piensa que "no hay noticia".

Sobre el vídeo de Kate en un mercado, una joven dice que no cree que sea ella. "Nos están intentando engañar", argumenta. Una opinión que no comparte otra turista dice que es definitivamente la princesa de Gales. Sobre las teorías, en general, los británicos que han charlado con el reportero piensan que que se está recuperando de una operación grave, aunque una chica se decanta por la teoría de la supuesta infidelidad el príncipe Guillermo.

Sobre si este suceso puede provocar que Meghan Markle y el príncipe Harry vuelvan a Reino Unido, todos tienen claro que es algo que no va a suceder. Como expone una joven, "fue su decisión abandonar la Casa Real y tenemos que respetarla, no pueden estar entrando y saliendo". Para otro turista, este hecho y las noticias sobre Kate, en general, le traen sin cuidado. "Que el Liverpool esté fuera de Champions, eso me preocupa...", comparte con el reportero.