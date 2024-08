Los zapeadores han explorado el universo de las relaciones de pareja y las citas, desglosando algunos de los nuevos términos en inglés que se han vuelto populares para definir diversas situaciones amorosas. Con el humor y la cercanía que los caracteriza, han traducido y adaptado estos términos al español, arrojando luz sobre estas tendencias lingüísticas.

Uno de los términos que más llamó la atención fue el 'Breadcrumbing', que Quique Peinado no dudó en definir de manera directa: "Esto significa en español ser un calientabraguetas". El término describe a esa persona que da señales de interés amoroso o sexual, pero sin llegar a comprometerse, dejando a la otra persona en un limbo emocional.

Otro término mencionado fue el 'Haunting', que se refiere a la práctica de seguir de cerca a alguien en redes sociales, a pesar de no tener una relación formal o después de que esta haya terminado. María Gómez lo tradujo de manera coloquial como "ser el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer", haciendo referencia a la actitud de quien no avanza ni permite que el otro lo haga.

En el terreno de la búsqueda de pareja, también existen nuevos términos como el 'Catfishing', que describe la suplantación de identidad en línea. Es decir, hacerse pasar por alguien famoso o usar fotos que no son propias en el perfil para atraer a posibles citas. Una práctica engañosa que puede llevar a situaciones incómodas o incluso peligrosas.

Por último, los zapeadores comentaron el 'Dogfishing', una táctica que consiste en aparecer en fotos con un perro que no es tuyo para parecer más atractivo o interesante a posibles parejas. Esta curiosa estrategia refleja hasta qué punto algunas personas están dispuestas a ir para mejorar su perfil de citas. Descubre más en el video de Zapeando.