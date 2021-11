Boticaria García explica en el plató de Zapeando la cantidad de azúcar que hay de forma camuflada en algunos alimentos. Por ejemplo en el tomate frito hay un 10% de azúcar, pero es que en el ketchup podemos encontrar hasta un 24% de azúcar. "De cada cuatro patatas que mojas, es como si una la mojaras en azúcar", detalla Boticaria García. Por su parte, Cristina Pedroche explica que en este caso es mucho mejor la mostaza.

Pero, ¿qué más alimentos llevan azúcar y no lo parecen? En el vídeo principal de esta noticia, Boticaria García te desvela la cantidad de azúcar que hay en una tableta de chocolate o bebidas de frutas.

El susto de Lorena Castell ante esta revelación sobre el azúcar

"Este fin de semana no he salido ni tomado azúcar y el lunes me encontraba mal", explica asustada Lorena Castell, que confiesa que se va a tomar una palmera porque le está "doliendo la cabeza" en plató.