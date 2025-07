Inés Rodríguez denuncia que se cuestione a las personas con discapacidad: "Sería un detalle que confíen en nuestra profesionalidad"

Inés Rodríguez, la colaboradora más inusual, visitaba El Intermedio para hablar sobre las revindicaciones de las mujeres con discapacidad. Sobre si se sienten bien representadas por el movimiento feminista, la colaboradora indicaba que sí, "pero, es verdad que se nos podría tener un poquito más en cuenta".

"Las mujeres con discapacidad tenemos unas necesidades bastante específicas", añadía. Además, como indicaba, en muchas ocasiones las marchas, como por ejemplo las del 8M, "no siempre son accesibles". "Es verdad que la representación en medios de mujeres con discapacidad no es mucha", añadía, "hace falta muchísima más gente molestando y revindicando cositas".

En cuanto a la discriminación en el ámbito laboral, Rodríguez explicaba que el empleo de las mujeres con discapacidad "es menor". "Además, está menos remunerados y es más precario", añadía. Además, explicaba que tampoco suelen ocupar puestos de responsabilidad. "Esto no termina de cerrar el círculo de si no se nos ve, no se nos considera capaces y no se nos sigue contratando", añadía.

Inés también denunciaba la brecha salarial, ya que, como indicaba, "es mayor que la del conjunto de mujeres en general". "Muchas veces se cuestiona nuestra discapacidad", afirmaba. Rodríguez se considera una privilegiada ya que, como indica, ella siempre tuvo suerte en sus puestos de trabajo "pero, a veces se cuestiona mi habilidad para ejercer mi trabajo".

"Es verdad, hay cosas que no podemos hacer", reflexiona, "pero, otras muchas que sí". "Creo que las personas con discapacidad somos muy conscientes de nuestros límites y saber que trabajamos con otras personas a las que poder derivar", añadía, "sería un detalle por parte de la gente confiar en nuestra profesionalidad y nuestra capacidad de derivación".

