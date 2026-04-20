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Boticaria García detalla todos los beneficios del repollo, "el nuevo rey healthy", en vídeo

Esta verdura se ha puesto de moda gracias a las numerosas recetas que se comparten a través de las redes sociales. Descubre todos los beneficios que aporta incorporar el repollo a la dieta en el vídeo principal.

Esta verdura se ha puesto de moda gracias a las numerosas recetas que se comparten a través de las redes sociales. Descubre todos los beneficios que aporta incorporar el repollo a la dieta en el vídeo principal.

Boticaria García visita Zapeando para hablar sobre los beneficios de un vegetal no muy querido: el repollo. "Ha pasado de ser la verdura triste del cocido al nuevo rey healthy", indica la farmacéutica, gracias a dos cosas: "Lo cocinamos mejor ahora y lo entendemos mejor".

Hemos pasado, como expone, de hervirlo a rehogarlo, asarlo o saltearlo. "Además encaja mucho con lo que buscamos hoy que son alimentos baratos, sostenibles y que cuiden la salud digestiva", añade. En las redes, además, es posible encontrar numerosas recetas que tienen como base este alimento.

Esta verdura forma parte de la familia de las crucíferas, es decir, es familia directa del brócoli, la coliflor o las coles de Bruselas. Boticaria señala que las crucíferas, además, forman parte del "club VIP de las verduras que tienen más evidencia para prevenir determinados tipos de cáncer".

Estos vegetales tienen unos compuestos llamados glucosinolatos "que tienen papel antioxidante y protector de las células". Además, tienen mucha fibra, lo que alimenta la microbiota, algo que se relaciona con una mejor digestión, mejor sistema inmune y mejor regulación del metabolismo. El repollo, además, tiene pocas calorías y tiene muy buena capacidad saciante en una dieta equilibrada. "Te va a ayudar a comer mejor en todo el conjunto", señala.

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