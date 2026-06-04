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Un grupo de "k-pop de Llano'

VÍDEO | Dani Mateo no le pone "un pero" a los BTS guatemaltecos: "No es que bailen descoordinados, es que ni siquiera visten coordinados"

En Guatemala encontramos los imitadores más indescriptibles de BTS. Así lo demuestran con sus 'pasos prohibidos' que dejan alucinando a los zapeadores: "Estos no son los BTS de Guatemala, son los de Guatepeor".

En Guatemala encontramos los imitadores más indescriptibles de BTS. Así lo demuestran con sus 'pasos prohibidos' que dejan alucinando a los zapeadores: "Estos no son los BTS de Guatemala, son los de Guatepeor".

La fiebre por el k-pop, y en concreto por BTS, se ha extendido por todo el mundo, hasta el punto de que les salen imitadores en todas partes.

Los últimos son los BTS guatemaltecos, que prometen tener "los mejores pasos del momento" en su gira. Como muestra, en el vídeo sobre estas líneas dejan una demostración de sus coreografías imposibles, con pasos como 'echarse agua a la cara' que fascinan a Maya Pixelskaya.

"Estos no son los BTS de Guatemala, son los de Guatepeor", reacciona Nacho García, mientras que Dani Mateo lo tiene claro: "No les pongo un pero".

"No es que bailen descoordinados, es que ni siquiera visten coordinados", comenta el presentador de Zapeando, que asegura que "cada uno viene de un paseo marítimo distinto". Miki Nadal, por su parte, los define como "un grupo de k-pop de Llano".

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