Muchos padres aprovechan para reconvertir o remodelar la habitación de sus hijos cuando estos se independizan, pero parece no haber sido el caso de la madre de Cristina Pedroche. La zapeadora acudía a la casa de sus padres y mostraba a sus seguidores en las redes sociales su antigua habitación.

"Tiene la habitación tal y como yo la dejé", asegura, y al ver la cantidad de peluches que tenía sobre la cama comenta: "¿Puede dar más agobio?". "Parece que no me he ido", señala, pues explica que todo sigue exactamente igual, las fotos, las cortinas e incluso los juguetes.

Pedroche cuenta que la habitación está "tal cual" desde que tenía 20 años e indica que ahora ya es la habitación de su hija, pero Dani Mateo expresa que, como catalán, le sacaría dinero y le plantea si han pensado hacer el 'Cris Tour' para que la gente pueda ver la estancia.