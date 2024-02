Dani Mateo reflexiona sobre cosas que aparentemente no peguen, como "un anillo y leche materna", dice, en referencia a la nueva joya de Cristina Pedroche. "¡Es súper bonito! Me he hecho un anillo con mi leche", cuenta la zapeadora en el programa.

"Es bonito, pero no lo abras porque tiene que oler después de un tiempo...", señala Valeria Ros, que añade: "Yo dejo mi leche fuera de la nevera dos días y no sabéis lo que es eso". Aunque Pedroche aclara que no hay problema con eso porque está solidificado.

"Estás pensando chistes que no debes hacer a esta hora", le recuerda Quique Peinado al presentador, pero la vallecana se adelanta y apunta: "Supongo que con otros fluidos también se puede hacer". Lo que hace al presentador exponer una nueva idea para otra joya. Descubre la respuesta de Cristina Pedroche en el vídeo principal de la noticia.