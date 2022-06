Paco León ha acudido este jueves al programa de La Resistencia y ha contado a David Broncano algunas de las anécdotas que ha vivido grabando en Hollywood, como que lo de "rodar en inglés no se le da muy bien", explica Valeria Ros.

Tal y como recuerda el actor en este vídeo, se encontraba grabando una secuencia con Nicolas Cage: "Solos él y yo", matiza, cuando el director le comentó algo que no entendió: "Sorry, I don't understand (Lo siento, no le entiendo)". Acto seguido acudió también el ayudante de dirección a comunicarle otra cosa, pero tampoco le entendió: "Y estaba ahí Nicolas Cage como diciendo: 'Nene, tira'".

En el vídeo principal de la noticia, Paco León te cuenta con sumo detalle la anécdota que le hizo sentir como "un impostor" y preguntarse "¿Qué hago yo aquí" mientras grababa con Nicolas Cage.