Durante la última visita de Tamara Falcó a El Hormiguero, Pablo Motos la sometió a un nuevo reto: el de entregar a uno de los espectadores, escogido al azar, la tarjeta de los 3.000€. Sin embargo, no tuvo demasiada "suerte", tal y como resalta Valeria Ros, que espera que los espectadores de Zapeando "tengan más suerte".

Cuando la hija de Isabel Preysler preguntó a la mujer que había descolgado el teléfono: "¿Sabe usted qué es lo que quiero?", recibió por respuesta un seco "No". Pero la cosa no fue a mejor, cuando intentaba explicar que le estaban llamando de un "programa muy conocido" y que tenía "que contestar a una pregunta para ganarse un dinero", Tamara Falcó recibió una respuesta que ella no esperaba. Puedes ver este momentazo, que provoca las risas de Trancas y Barrancas y de los zapeadores, en el vídeo principal de la noticia.