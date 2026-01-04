La Doctrina Monroe, la política con la que Donald Trump justifica sus ataques a Venezuela

¿Qué ha dicho? El mandatario republicano defendió que el intervencionismo en Latinoamérica es compatible con su promesa de 'America First' (Estados Unidos primero).

El presidente de EEUU, Donald Trump, se saltó con los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su mujer las dos líneas que prometió respetar: el intervencionismo y la reconstrucción nacional, algo que justifica con la conocida como 'Doctrina Monroe', proclamada en 1823 por el presidente James Monroe, que advertía a las potencias europeas de que no debían colonizar ni intervenir en América, a cambio de que EEUU no se metiera en asuntos europeos, estableciendo el lema "América para los americanos".

Sin embargo, Trump presentó este sábado un escenario pos-Maduro en Venezuela que pocos esperaban hace un año: la reconstrucción de la infraestructura petrolera del país suramericano y una Gobierno de transición bajo las órdenes de Washington, dos reminiscencias de la guerra de Irak, de las que el republicano renegó insistentemente.

La única salvedad fue que, al contrario de lo ocurrido durante la invasión de Irak en 2003, donde la Administración de Georg W. Bush se deshizo por completo del partido Baaz de Sadam Huseín, - algo que luego se demostró un error que alimentó la resistencia -, en esta ocasión el equipo de Trump parece estar dialogando directamente con la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras Maduro se encuentra en un calabozo de Nueva York.

Trump: "El dinero va a venir de debajo del suelo"

Así, Trump no descartó tropas sobre el terreno ni una presencia que dure años para estabilizar Venezuela: "No nos va a costar nada, porque el dinero que va a venir de debajo del suelo es muy sustancial. No nos va a costar nada. Queremos seguridad (en Venezuela) y queremos estar rodeados de países que no son hogar de nuestros enemigos en el mundo", apuntó el mandatario.

En este sentido, la Administración aseguró que el golpe para capturar a Nicolás Maduro no es el prolegómeno de una invasión, sino una demostración de la filosofía 'FAFO', un acrónimo que se traduce en 'joder y vas a ver' (fuck around and find out) y q este sábado repitieron varias veces el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth.

En el momento en el que Trump dijo "vamos a gobernar el país" y señaló a su equipo como gestor de la transición, algunos políticos, como el exministro de Exteriores australiano Bob Carr recordaron a Paul Bremer, el designado como líder del gobierno de coalición de Irak tras la caída de Sadam Huseín en 2003, y cuyo papel parece hoy recaer en los hombros de Rubio, que acompañó a Trump en su histórica alocución de Mar-a-Lago.

Por el momento, continúa la incógnita sobre qué tipo de acuerdos se han ido entretejiendo en secreto para permitir una operación más eficaz de lo esperado con el objetivo de decapitar al Gobierno venezolano, algo que se consiguió en solo tres horas de despliegue de las Fuerzas Especiales de los Delta Forces, y que en menos de 24 horas ha puesto a Maduro en manos de las autoridades estadounidenses para responder a acusaciones de narcoterrorismo en Nueva York, entre otros.

La Doctrina Monroe se le queda "corta por mucho"

En 2019, en un testimonio bajo juramento ante el Congreso, Fiona Hill, que fue asesora de Seguridad Nacional de Trump, aseguró que la delegación rusa que asistió con el presidente Vladímir Putin a la reunión bilateral de Osaka con Trump dejó claro que Moscú estaba abierto a permitir la caída de su aliados en Caracas a cambio de vía libre en Ucrania, que consideran su área de influencia. "Nosotros tenemos nuestra propia versión del patio trasero", le recordaron los rusos al equipo de Trump, quien expresó que la Doctrina Monroe de intervencionismo estadounidense en Latinoamérica se le queda corta "por mucho".

De esta forma, con la que llamó la "Doctrina Donroe", el mandatario dejó claro que el intervencionismo en Latinoamérica es algo compatible con su promesa de 'America First' (Estados Unidos primero), después de haber renegado durante toda su carrera política del 'deep state' y de los asesores de Bush que llevaron a la invasión de Irak bajo un falso pretexto de armas de destrucción masiva, como un derroche de dinero y vidas humanas en un lugar lejano de Estados Unidos pese a ser poseedor de riquezas petroleras.

Sin embargo, en la actualidad parece encaminado a entrar en un laberinto sin salidas claras en Venezuela. Por el momento, tras sólo 24 horas después de una operación histórica y "milimétrica" en Caracas, periódicos estadounidenses parecen arropar el paso dado por Trump. 'The Washington Post' celebró en un editorial la operación que, dijo, "demuestra que el poderío estadounidense no tiene parangón" y que Trump hace lo que promete cuando presionó a Maduro abandonar el país.

La Doctrina Monroe fue una política exterior estadounidense proclamada por James Monroe en el año 1823, que establecía que las potencias europeas no debían colonizar ni intervenir en América, a cambio de que EEUU no se metiera en asuntos europeos, bajo el lema "América para los americanos". Pese a que originalmente era defensiva, pronto se convirtió en una justificación para la hegemonía y las intervenciones de EEUU en América Latina, transformando la región en su "patio trasero" y zona de influencia, generando desconfianza y un legado de dependencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.