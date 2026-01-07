Anabel Pantoja celebra con su hija Alma y David el Día de Reyes en Canarias

"Anabel Pantoja ha celebrado el Día de Reyes como si fuera una auténtica niña pequeña", destaca Tatiana Arús, que bromea: "No sé si está más emocionada la pequeña Alma o ella".

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s un vídeo en el que ha recopilado cómo han pasado el Día de Reyes varias famosas españolas. Es el caso de Anabel Pantoja, que ha disfrutado de un día tan especial junto a su hija Alma y su pareja, David. "Lo ha celebrado como si fuera una auténtica niña pequeña", destaca Tatiana Arús, que bromea: "No sé si está más emocionada la pequeña Alma o ella".

Por otro lado, María Pombo dio a luz el pasado 2 de enero a su tercera hija con Pablo Castellano, Mariana. La pequeña ha sido un auténtico regalo de Reyes para toda su familia, como puedes ver en el vídeo. Por su parte, la actriz María Casto ha mostrado cómo ha quedado su casa tras el 'paso' de los Reyes Magos.

También Jordi Cruz ha compartido un vídeo en el que se puede ver cómo su hijo pequeño le ayuda a cocinar. Por último, Thalía ha mostrado en sus redes sociales los tres roscones que se ha comido y de donde ha sacado "un angelito". Y es que dependiendo de quién lo elabore las figuras son diferentes.