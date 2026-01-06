La cara B de las balizas V-16: la geolocalización en tiempo real reabre el debate sobre la privacidad y el mal uso de la información

¿Por qué es importante? Usuarios de internet han creado una página web en la que se puede ver dónde hay balizas activadas en tiempo real y así poder evitar los accidentes y atascos que suelen ir asociados.

El debate sobre las balizas V-16 y su geolocalización ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos usuarios ven positivo que estas balizas compartan su ubicación en tiempo real para evitar accidentes y atascos. Sin embargo, otros consideran que esto podría facilitar el trabajo de grúas pirata y ladrones. Un experimento de laSexta demostró la precisión de esta tecnología al localizar vehículos accidentados. Aunque algunos conductores critican la visibilidad de las balizas y dudan de la utilidad de la plataforma, asociaciones de automovilistas defienden sus beneficios, argumentando que la información compartida mejora la seguridad vial.

Más allá de su utilidad, precio u obligatoriedad, las balizas V-16 han reabierto el debate acerca de la privacidad y el mal uso de la información. Esto se debe a que hay usuarios que han creado mapas donde se puede ver en tiempo real, dónde hay usuarios que están haciendo uso de estos dispositivos gracias a su geolocalización.

Lo cierto es que el debate está servido. Por un lado, están los que piensan que es una buena idea que exista esta web porque así se pueden evitar los accidentes, así como los atascos que suelen generar. Por el otro, están aquellos que ven una amenaza y una oportunidad de oro para las grúas pirata y los ladrones.

Experimento con la geolocalización de balizas V-16

Cabe destacar que las V-16 mandan nuestra ubicación a la DGT y esta la pone toda esa información a disposición de navegadores como Google Maps, Waze o cualquier otra web interesada. Ante este escenario, un equipo de informativos laSexta ha hecho una prueba para probar la eficacia de este mapa.

El primer paso ha sido acceder a la página web en la que se encuentra el mapa, después basta con seleccionar una de las balizas V-16 activas y enviarle la información a Google Maps, herramienta utilizada en este caso. Al llegar a la ubicación, efectivamente, se puede apreciar un accidente con varios vehículos implicados y un atasco, que podrán evitar muchos conductores que tengan en cuenta este tipo de información.

Posteriormente, los reporteros han probado con otra ubicación y, de nuevo, precisión milimétrica. Al llegar hasta el lugar de la incidencia han encontrado el coche averiado y la grúa. Uno de los ocupantes del vehículo ha asegurado que la baliza "está bien", pero que la visibilidad "es peor que la de los triángulos, porque por el día, en un cambio de rasante o en una curva, no se ve". Además, tampoco le ve la utilidad a esta plataforma porque "la gente va conduciendo, no mirando internet".

Las asociaciones de automovilistas siguen firmes en la defensa de la baliza V-16

"Los servicios de auxilio en carretera ya te advierten y te dan la matrícula como cuando coges un VTC", ha aseverado Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, al tiempo que ha añadido que "son más los beneficios que tiene la difusión de esa información que aspectos negativos"

Con todo, a partir de ahora los conductores se beneficiarán de tener un acceso más amplio e inmediato a la información sobre el estado de las carreteras.

