Ana Pastor avanza su entrevista con Marc Márquez: cicatrices, salud mental y decisiones sin tapujos del campeón de motociclismo

"Es un chico de sentido común puro", cuenta Ana Pastor, que ofrece un adelanto de su entrevista con Marc Márquez en Cervera. Un encuentro donde hablarán sobre su recuperación física, salud mental y decisiones profesionales y personales.

Ana Pastor entrevista este domingo, a las 21:35 en laSexta, al nueve veces campeón del mundo de motociclismo: Marc Márquez. La periodista visita Cervera, su localidad natal, y mantiene una conversación en profundidad sobre distintos aspectos de su vida y carrera.

Según ha avanzado la directora de 'El Objetivo' en 'Al Rojo Vivo', los espectadores podrán conocer a un Márquez "muy cercano y sincero": "Van a ver a alguien que tiene mucho dolor físico pero que se repone o intenta reponerse; lo cuenta abiertamente y te enseña sus cicatrices". Además, el piloto habla de salud mental y de cómo ha logrado mantener la cabeza fría pese a las dificultades: "Nos hemos encontrado con un chico de sentido común puro, preguntes lo que le preguntes".

Una entrevista que abarca desde temas personales hasta cuestiones más amplias, como Cataluña o impuestos. Ana Pastor destaca que Márquez comparte su visión de manera directa y sin tapujos: "Tiene una tesis que él considera normal, pero que creo que sorprenderá en un deportista de tanto nivel, y que habitualmente no es normal escucharle hablar así".

Ofertas millonarias, cheques en blanco..."En una etapa en la que muchos deportistas optan por vivir en el extranjero, a él también le ocurrió al salir de Honda. Eligió un equipo sin saber exactamente qué pasaría, ni si los ingresos serían los mismos que podría haber recibido en otro lugar, pero decidió apostar por esa opción", ha avanzado Ana Pastor, señalando la "sensatez" de Márquez a la hora de "hablar sobre el dinero sin tapujos".

Otro de los temas que han abordado ha sido la salud mental, tanto con él como con su entorno. Ana Pastor plantea preguntas sobre competir contra su hermano, celebrar sus propios éxitos y desear al mismo tiempo que le vaya bien a su familiar. "No te puedo decir que sea complicado. Evidentemente quieres ganar, pero en el momento intentas dar el 100%. Una vez pasa la carrera, si tu hermano te ha ganado, ha ganado él", contesta Márquez.

