Este sería el perfil de la persona más feliz del mundo según un analista económico

"El dinero da la felicidad, sí, pero hasta cierto punto", cuenta Alba Sánchez, que trae a Aruser@s el análisis de un economista que define cómo sería, según los estudios, la persona más feliz del mundo.

Aruser@s aborda uno de los grandes dilemas de siempre: si el dinero da o no la felicidad.Alba Sánchez comparte las conclusiones de un analista económico que ha estudiado el perfil de la persona más feliz del mundo.

Según este análisis, a partir de unos ingresos de 100.000 euros anuales la felicidad se dispara y se alcanza cuando se tienen cubiertos ciertos pilares: una casa de tres habitaciones, buena salud, amistades cercanas, un coche de unos cinco años y un matrimonio estable.

De acuerdo con el economista, este conjunto de factores "garantiza el bienestar", ya que permite tener claras las metas vitales. A partir de ese punto, añade, "todo es avaricia".

"No es por llevar la contraria, pero si en lugar de tres habitaciones me puede poner una cuarta para guardar trastos y el coche más modernito, mejor", discrepa Alfonso Arús, a lo que Alba Gutiérrez añade entre risas: "La clave de la felicidad es tener un baño extra".

Mientras tanto, Hans Arús cuestiona uno de los puntos más llamativos del estudio: "Lo de los 100.000 euros y clase media hay que estudiarlo", ironiza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.