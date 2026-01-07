Ahora

Virales de Aruser@s

Este sería el perfil de la persona más feliz del mundo según un analista económico

"El dinero da la felicidad, sí, pero hasta cierto punto", cuenta Alba Sánchez, que trae a Aruser@s el análisis de un economista que define cómo sería, según los estudios, la persona más feliz del mundo.

Este sería el perfil de la persona más feliz del mundo según un analista económico

Aruser@s aborda uno de los grandes dilemas de siempre: si el dinero da o no la felicidad.Alba Sánchez comparte las conclusiones de un analista económico que ha estudiado el perfil de la persona más feliz del mundo.

Según este análisis, a partir de unos ingresos de 100.000 euros anuales la felicidad se dispara y se alcanza cuando se tienen cubiertos ciertos pilares: una casa de tres habitaciones, buena salud, amistades cercanas, un coche de unos cinco años y un matrimonio estable.

De acuerdo con el economista, este conjunto de factores "garantiza el bienestar", ya que permite tener claras las metas vitales. A partir de ese punto, añade, "todo es avaricia".

"No es por llevar la contraria, pero si en lugar de tres habitaciones me puede poner una cuarta para guardar trastos y el coche más modernito, mejor", discrepa Alfonso Arús, a lo que Alba Gutiérrez añade entre risas: "La clave de la felicidad es tener un baño extra".

Mientras tanto, Hans Arús cuestiona uno de los puntos más llamativos del estudio: "Lo de los 100.000 euros y clase media hay que estudiarlo", ironiza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Conflicto entre Venezuela y EEUU, en directo | Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo
  2. Marco Rubio confirma que Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia
  3. El juez del Supremo rechaza la comparecencia de Ábalos en el Senado solicitada por el PP para el 8 de enero
  4. El juez manda al banquillo a Errejón por los presuntos abusos sexuales a Elisa Mouliaá y le impone una fianza de 30.000 euros
  5. El frío extremo se prolonga 24 horas más en España con mínimas de hasta 20 grados bajo cero
  6. Marc Márquez descarta colgar el casco pronto y revela cómo le han "marcado" las lesiones: "Me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente"