De dinosaurios desinflados a Doraemon: el vídeo de las cabalgatas de Reyes más surrealistas de 2026

Un año más, las cabalgatas de Reyes Magos dejan imágenes virales por toda España y dan mucho de qué hablar en Aruser@s: personajes inesperados, un icónico rey Baltasar en Barcelona y escenas difíciles de olvidar.

Como ya es tradición, las cabalgatas de los Reyes Magos celebradas por toda España han dejado momentos tan surrealistas como virales en Aruser@s, con protagonistas que van desde Doraemon hasta animales jurásicos. "¿Dónde quedaron los camellos?", se preguntaban los colaboradores en el plató.

Uno de los momentos más icónicos ha sido el instante en el que reyes, pajes y público cantan y saltan al ritmo de 'Será porque te amo' en Sevilla. Sin embargo, la atención ha estado puesta en la cabalgata de Cádiz, que tras el ya famoso oso desinflado y "perjudicado" de ediciones anteriores, este año han decidido innovar con un nuevo personaje: un dinosaurio. "Han querido presumir", comentaba entre risas Hans Arús.

En Toledo, la sorpresa llegó en forma de una marioneta gigante con aspecto de perro, que se convirtió en la auténtica estrella del desfile. "¿Un tanto extraño, no?", reacciona Alfonso Arús al ver las imágenes.

Otras ciudades optaron por sacar directamente "el zoo entero a la calle": cebras, jirafas y leones desfilaron ante la mirada del público. Eso sí, como apunta Alfonso Arús, algunos parecían "pasados de peso". "Las Navidades es lo que tiene", añade Angie Cárdenas entre risas.

No todas las cabalgatas han convencido por igual, pero según Alfonso Arús hemos tenido un claro triunfador: "Este año ha decepcionado porque se ha ausentado el rey Gaspar de Madrid, pero el que ha triunfado ah sido el rey Baltasar de Barcelona".

