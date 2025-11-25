Momento divertido
La 'amenaza' de Isabel Forner a Miki Nadal, en vídeo: "Le voy a abrir la puerta del coche y lo voy a tirar por la M30"
Isabel Forner y Miki Nadal demuestran en este vídeo por qué son la pareja televisiva favorita de Dani Mateo con un divertido intercambio de dardos: "Me has dicho que me ibas a dar la tarde y me las estás dando".
Para Dani Mateo, Isabel Forner y Miki Nadal "son mi pareja televisiva favorita" y hoy lo han vuelto a demostrar con un divertido momento en pleno directo de Zapeando.
Isabel se disponía a introducir un vídeo cuando se detiene de repente y mira a Miki: "¿Qué te pasa?", le pregunta al zapeador que le responde irónicamente que "estábamos hablando tan tranquilos de un tema y nos has cortado".
"No daba para más el tema", comenta Isabel, que le recuerda a Miki que "me has dicho que me ibas a dar la tarde y me la estás dando".
La zapeadora admite que "quiere mucho" a Miki, pero le manda un aviso: "Algún día que compartimos coche le voy a abrir la puerta y lo voy a tirar en marcha por la M30".
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.