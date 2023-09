Victoria Federica ha sorprendido en sus redes sociales con un vestido negro de escote pronunciado para asistir a la semana de la moda de Milán. Un 'look' que ha gustado mucho a Eduardo Navarrete, que asegura que "va divina, ideal" y señala que es "muy acertado" para la ocasión.

Aunque sus 'outfits' no siempre han sido tan atrevidos, pues, según Ares Teixidó, la sobrina del rey ha evolucionado como un Pokémon, "de modosita a desmelenada", y explica que antes llegaba a los 'photocalls' con manga larga, las sesiones de fotos las hacía "como una amazona monjil" y, como mucho, enseñaba sus brazos.

"Seguramente vio que las fotos en plan sexy dan más 'likes' y se apuntó a la moda del bikini en primer plano, hasta llegar al momento 'I'm sexy and I know it' de esta semana", comenta la zapeadora. El experto en moda destaca que la encuentra "bastante cambiada en muchos aspectos" y cree que podría haberse hecho algún retoque. Sin embargo, asegura que prefiere esta última faceta de Victoria Federica, donde la ve "muy actual y moderna".