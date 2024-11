Álex Ubago desvela las canciones favoritas de su 'playlist': desde Elton John al clásico techno 'Get It Up'

Álex Ubago es el elegido de hoy para el 'test musical' de Zapeando. El cantante desvela en el vídeo sobre estas líneas algunas de las canciones de su 'Playlist' que escucha para determinadas actividades.

En el caso de la cocina, confiesa ser un gran amante de la comida mexicana, por lo que elige la canción 'Soñé', de los aztecas Zoé. Para conducir, se decanta por Inazio y su tema 'Atlántico', que "estoy escuchando en bucle desde hace varios días".

A la hora de escoger una canción para seducir, Ubago se pone clásico y opta por un crooner: Michael Bublé y su tema 'Feeling Good'. Como canción de todos los veranos, cambia completamente de registro y se va al techno con 'Get It Up' de Sensity World.

El músico también señala 'Your Song' de Elton John como la canción de su vida porque "me trae muchos recuerdos de mi infancia y momentos muy bonitos con mis padres". Sobre la mejor canción de su nuevo álbum, 'Galerna', para cantar con los amigos, se queda con su último single, 'Yo no te olvido', que además canta en directo.