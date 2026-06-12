Alberto Rey sentencia lo nuevo de Steven Spielberg: "Se me ha hecho un poquito indigesta..."

Steven Spielberg regresa tras cuatro años con 'El Día de la Revelación', una historia sobre extraterrestres protagonizada por Emily Blunt. El crítico Alberto Rey analiza el estreno y destaca su tono clásico, ingenuo y lleno de acción.

Tras cuatro años de ausencia, Steven Spielberg regresa con 'El Día de la Revelación', una historia en la que recupera uno de sus temas más recurrentes: los extraterrestres. Protagonizada por Emily Blunt, la película vuelve a plantear una de esas preguntas inquietantes que atraviesan su cine: ¿estamos solos en el universo?

Como cada semana, el periodista y experto en cine Alberto Rey analiza los estrenos más destacados. Tras recordar con ironía que "culturalmente estamos obligados a ver todas las películas", ha asegurado: "Vuelve el Spielberg de toda la vida: nada cínico, todo amor, todo el mundo bueno".

Sobre 'El Día de la Revelación', ha explicado: "Es como volver a los años 90. Es, de hecho, la cuarta película de Spielberg que trata un contacto entre la humanidad y seres extraterrestres. Es un tema que le obsesiona, aunque también me recuerda a 'Minority Report' por su tono".

Rey también ha tirado de humor al comentar uno de los elementos más presentes en el film: "Madre mía, cómo le gustan los coches a Spielberg. Es coches todo el rato. Básicamente es una película de acción sin que lo parezca. Una especie de 'Fast & Furious' con extraterrestres. La mayoría acaban en siniestro total, pero en el universo de Spielberg seguro que el seguro te lo arregla todo".

En su análisis, ha apuntado que el director de 'Encuentros en la tercera fase' vuelve a mostrar su visión optimista del ser humano: "Cree tanto en la humanidad que incluso piensa que otras humanidades también son buena gente". Sin embargo, ha matizado que la película tiene un tono excesivamente ingenuo y "un punto casi naïf, incluso un poco magufo".

Para cerrar, ha sido más crítico: "A mí se me ha hecho un poco indigesta. La división entre buenos y malos es muy sencilla, hay algunos agujeros de guion que son marca de la casa… aunque se los perdonas". Y ha añadido con ironía sobre el reparto: "Josh O'Connor se cree una estrella y yo estoy bastante a favor. Pero ojo, Emily Blunt sí es una estrella de verdad".

Finalmente, ha zanjado su valoración con nota: "Le vamos a poner un tres… y Emily Blunt se lo gana ella sola".

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