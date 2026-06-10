VÍDEO | Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para esta semana: "El calor se va a extender y nos va a afectar a todos"

Francisco Cacho adelanta el tiempo que hará en los próximos días hasta el fin de semana, donde el otoño que había en el norte se convertirá en verano como en el resto de la península. En el sur podrían llegar a los 40 grados.

Además de descubrirnos los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza a lo largo del mundo, como las 'montañas torrezno' de Arizona, Francisco Cacho también nos desvela qué tiempo va a hacer los próximos días.

Hasta hoy habíamos tenido verano en el sur y otoño en el norte, pero durante los próximos días, señala, "el calor se va a extender y nos va a afectar a todos".

En el norte subirán las temperaturas desde los 23 grados que, por ejemplo, habrá mañana el Bilbao, hasta los 35 del sábado. Además, "se irán las nubes, las lluvias y va a lucir el sol".

En el centro las temperaturas se mantendrán en torno a los 34 grados hasta el fin de semana, mientras que en el sur llegarán hasta los 40 grados.

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