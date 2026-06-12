Zascas
Alba Carrillo carga otra vez contra Feliciano López: "Yo siempre voy con él, para que pierda"
"Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", confiesa Alba Carrillo en este vídeo, donde destaca que ahora Feliciano López no juega, pero "gestiona mal".
Alba Carrillo ha vuelto a lanzar un zasca a su exmarido, Feliciano López. "Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", confiesa la presentador de 'El sótano club' en este vídeo, donde destaca que ahora no juega, pero gestiona: "Qué va a jugar, gestiona, pero gestiona mal". "Lo suelta todo", destaca María Moya, que afirma que "tiene sentido".
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