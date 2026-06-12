Ahora

Zascas

Alba Carrillo carga otra vez contra Feliciano López: "Yo siempre voy con él, para que pierda"

"Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", confiesa Alba Carrillo en este vídeo, donde destaca que ahora Feliciano López no juega, pero "gestiona mal".

Alba Carrillo carga otra vez contra Feliciano López: "Yo siempre voy con él, para que pierda"

Alba Carrillo ha vuelto a lanzar un zasca a su exmarido, Feliciano López. "Yo voy con mi ex siempre, para que pierda", confiesa la presentador de 'El sótano club' en este vídeo, donde destaca que ahora no juega, pero gestiona: "Qué va a jugar, gestiona, pero gestiona mal". "Lo suelta todo", destaca María Moya, que afirma que "tiene sentido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez se reunió en varias ocasiones con Ábalos para controlar su línea de defensa y su estrategia de comunicación
  2. Visita de León XIV a España, en directo | El papa cierra en Tenerife su visita a España con más actos contra el drama migratorio para anteponer la "prioridad humana" a la xenofobia
  3. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  4. La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes
  5. SpaceX prepara su salida a bolsa en una operación que convertirá a Elon Musk en el primer billonario del planeta
  6. Shakira, Maná y un espectáculo lleno de música y de color: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca