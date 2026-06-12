Marina Comes desvela los secretos del Parque Nacional de Banff, uno de los rincones imprescindibles de Canadá

La influencer de viajes de Zapeando destaca la joya natural del Parque Nacional de Banff y relata su visita a este icónico enclave de Canadá, donde vivió un inesperado encuentro con un oso grizzly durante una de sus rutas por la zona.

Entre glaciares, lagos turquesa y fauna salvaje, el Parque Nacional de Banff se ha convertido en una de las grandes joyas naturales de Canadá, tal y como ha contado Marina Comes, la influencer de viajes de Zapeando.

El Banff National Park es uno de los grandes protagonistas de la ruta de los Campos de Hielo. "Es el primer parque nacional que vamos a ver en esta ruta", ha explicado. Se trata, además, del parque nacional más antiguo del país y el más visitado, con cerca de cinco millones de turistas cada año, especialmente en verano.

Comes ha recordado que el origen del parque está ligado a sus aguas termales. "Cuando se creó el parque, era por la zona de manantiales termales. No sabían todo lo demás que había y después se fueron descubriendo los glaciares y esos lagos espectaculares", ha señalado. Entre los enclaves más destacados figuran Lake Louise y Moraine Lake, dos de los paisajes más icónicos del país.

Durante su visita, la divulgadora también vivió un encuentro inesperado con la fauna salvaje. En una ruta aparentemente tranquila, se cruzaron con un oso grizzly. "Era una ruta fácil, no muy metida en la montaña. Y de repente, cruzando un río por el típico puente de madera, vimos un grizzly al otro lado, aunque en ese momento no sabíamos que lo era", ha relatado.

Lejos de ser algo excepcional en Canadá, Comes ha explicado que este tipo de encuentros son relativamente habituales, aunque rara vez peligrosos. "Lo raro es encontrártelo tan cerca como para que la situación sea peligrosa", ha apuntado, antes de añadir un dato significativo: "En los últimos 40 años ha habido solo 20 accidentes fatales en todo Canadá".

Según la experta, el verdadero riesgo aparece en los encuentros sorpresa. "Los accidentes ocurren cuando te lo encuentras de golpe, en una curva de un sendero, sin distancia suficiente. El oso se asusta y tú también, y no hay tiempo para reaccionar como deberías", ha explicado.

Por ello, ha recomendando llevar siempre spray antiosos en este tipo de rutas, aunque insistió en que debe usarse solo como último recurso. "Hay que llevarlo, pero solo utilizarlo si no hay tiempo de reacción", ha concluido.

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