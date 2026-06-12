Soledad Giménez habla sobre su paso por 'Tu cara me suena': "Acepto las críticas y sigo para adelante"

La cantante ha hablado de su experiencia en 'Tu cara me suena' y ha reconocido que su larga trayectoria juega a favor, aunque también supone un reto: "La gente reconoce mucho mi voz". Además, ha adelantado cómo afronta su imitación de Gloria Estefan en la gala de esta noche.

Soledad Giménez ha pasado este viernes por Zapeando, donde ha hablado de los retos, la presión y las imitaciones que ha afrontado durante su participación en 'Tu cara me suena'.

Durante la entrevista, la cantante ha reflexionado sobre si una trayectoria tan extensa y consolidada como la suya supone una ventaja o un inconveniente a la hora de participar en un formato como este. "Para algunas cosas es una ventaja porque llevo muchos años haciendo versiones y metiéndome en canciones de otros artistas. Pero también tiene su parte complicada porque la gente reconoce mucho mi voz. Evidentemente yo no soy Raúl y no tengo esa facilidad para cambiarla por completo", ha explicado.

Giménez ha reconocido además que al principio sintió cierta presión por las comparaciones, aunque asegura que ha aprendido a relativizarlas. "He tenido que relajarme porque, al final, no voy a dejar de ser yo. Llevo toda la vida trabajando para encontrar mi propia voz y mi personalidad artística. Acepto las críticas y sigo adelante", ha afirmado.

La artista también ha adelantdo algunos detalles de la gala de este viernes, en la que se pone en la piel de Gloria Estefan. Un desafío que le ha permitido acercarse a los ritmos latinos más bailables del repertorio de la cantante cubana. "Me lo pasé muy bien. Tenía muchísimas ganas de trabajar con el cuerpo de baile porque hacen un trabajo fantástico. Además, me tocó interpretar una canción muy conocida de Gloria Estefan, con muchísimo ritmo, y me sentí muy cómoda con el número", ha señalado.

A lo largo de esta edición, Soledad Giménez ha tenido que transformarse en artistas tan diferentes como Shakira, Deborah Harry, la vocalista de Blondie, o Tino Casal. Sin embargo, cuando le preguntaron cuál de todas sus imitaciones le había hecho más ilusión, no dudó en señalar a Edith Piaf. "Interpretar a una cantante de otra época y una canción de otro tiempo fue un auténtico privilegio. Pensaba que quizá no encajaría tanto en un programa como este, pero al final salió muy bien y estoy muy contenta con el resultado", recordó.

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