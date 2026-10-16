Alberto Rey, sobre lo nuevo de Penélope Cruz: "Es una película de las que me encanta: gente glamurosa en un piso precioso, teniendo situaciones incómodas"

Como cada viernes, nuestro experto en cine Alberto Rey viene a comentarnos los últimos estrenos de la semana. Hoy analiza 'La invitación', la adaptación en inglés de la película española 'Sentimental' de Cesc Gay.

Alberto Rey, periodista experto en cine y series, viene como cada viernes a Zapeando para contarnos los mejores estrenos de la semana. Este viernes, toca un reto: hablar de la nueva película de Penélope Cruz al lado de su mismísima hermana, Mónica Cruz, y ojo porque dicen que podría hacer historia porque podría tener doble nominación al Oscar.

Se trata de la película 'La invitación', una adaptación en inglés de la película española 'Sentimental' de Cesc Gay, que ya va por ocho versiones a lo largo de todo el mundo, desde Corea del Sur a Países Bajos, pasando por Rusia, Suiza o la República Checa.

"De todas las versiones que ha tenido Sentimental de Ces Gay, que se ha tenido que forrar con la venta de derechos, a mí es con diferencia, la que más me ha gustado", admite Rey, que insiste en que no va a decir de qué va exactamente porque "es parte de la gracia" de la película.

La directora Olivia Wild consigue una cosa muy difícil, explica Rey, que es "construir una comedia sobre gente normal con cuatro estrellas de muchísimo calibre y saca de ellos y de ella misma, que es una de las protagonistas. Lo mejor que tiene: la neurosis de Seth Rogen, el sexo inquietante de Penélope, que cuando la escuchéis hablar de una mezcla de español e inglés es legendaria y la capacidad de dar ganas y a la vez, la pereza que siempre ha tenido Edward Norton".

"Es una película de las que me encanta: gente glamurosa en un piso precioso, teniendo situaciones incómodas", sentencia Rey, que le otorga a la película cuatro 'albertitos' y medio.

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