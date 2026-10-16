Nacho García, sobre el nuevo disco de los Estopa: "Es una versión actualizada de la primera maqueta que grabaron"

Zapeando adelanta el nuevo disco de Estopa, que saldrá dentro de un mes con el título 'Maketa', como homenaje a sus orígenes. En el vídeo podemos escuchar un adelanto.

Nacho García anuncia que los Estopa tienen nuevo disco que se llamará Maketa y cuyo primer single se llama 'Bicho raro'. El nombre del nuevo álbum, que saldrá dentro de un mes, el 20 de noviembre, viene porque "es una versión actualizada de canciones de la primera maqueta que grabaron y que les lanzó al estrellato, hace ya 30 años".

"Es muy chula", dice Mónica Cruz, pero "como sigan recuperando canciones antiguos, al final van a sacar un disco con lo que cantaban en parbulitos".

La preventa de su nuevo álbum será el 18 de octubre, conocido como el 'Día de la Estopidad' por sus fans, ya que fue cuando salió su primer disco, en 1999.

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